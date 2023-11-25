استمرّ 6 ساعات.. روسيا تشنّ أوسعَ هجوم على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب

وأضافت: أن الإنذار الجوي في كييف استمرّ مدة ستّ ساعات، وتسبّب الهجوم في سقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بأبنية في العاصمة، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة.