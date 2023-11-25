استمرّ 6 ساعات.. روسيا تشنّ أوسعَ هجوم على العاصمة الأوكرانية منذ بدء الحرب

اتهمت أوكرانيا روسيا، اليوم "السبت"، بشنّ هجوم ليلي بواسطة طائرات مسيّرة، هو الأكبر منذ بدْء غزو أوكرانيا في فبراير "شباط" 2022؛ ما حرم عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.
وذكر سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط "71" مسيرة هجومية من طراز شاهد، أطلقتها روسيا ليلًا، وأن غالبيتها دمرت في منطقة كييف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبها أوضحت السلطات المحلية في "كييف" أنّ الهجوم أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بينهم طفل في الحادية عشرة.
وأضافت: أن الإنذار الجوي في كييف استمرّ مدة ستّ ساعات، وتسبّب الهجوم في سقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بأبنية في العاصمة، كما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الأبنية السكنية وأكثر من مئة منشأة.
وأتى الهجوم في يوم تحيي فيه أوكرانيا ذكرى "جرائم" ارتكبها السوفييت في عهد "جوزف ستالين" في حقّ الأوكرانيين، في ثلاثينيات القرن الماضي، خلال المجاعة الكبرى التي تسبّبت في وفاة الملايين.