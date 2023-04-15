مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

رحبت مصر اليوم (السبت) ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية، عملية تبادل الأسرى، بأنها خطوة إيجابية ومهمة.
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام.
وأكدت دعم القاهرة الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.