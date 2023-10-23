قوافل مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

عبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة، الإثنين، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس"، هي الرابعة تتجه إلى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس".