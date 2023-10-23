قوافل مساعدات جديدة تعبر من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح

عبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة، الإثنين، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس"، هي الرابعة تتجه إلى القطاع المحاصر منذ بدء الحرب بين "إسرائيل" وحركة "حماس".
وقال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري لـ"فرانس برس": إن قافلة الإثنين "تضم 20 شاحنة وتتبع التحالف الوطني للعمل التنموي"، وهو تحالف مصري يضم العديد من جمعيات واتحادات العمل الأهلي.
وأشار إلى أن هذه الشاحنات محمّلة بـ"الماء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الجافة".
وتضاف القافلة الجديدة إلى اثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد، إذ "تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر"، على ما أفاد مسؤول الهلال الأحمر المصري.