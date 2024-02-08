"قصف مكثف ونزيف دم".. عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 125 من العدوان على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 67147 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات.