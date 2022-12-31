بعد قصف روسيا مدنًا عدة.. "زيلينسكي": لن يغفر لكم أحد

وأضاف "زيلينسكي" بالروسية عبر "تلجرام": "لن يغفر لكم أحد الإرهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك، ولن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة، والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله"، وفقًا لـ"فرانس برس".