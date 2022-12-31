بعد قصف روسيا مدنًا عدة.. "زيلينسكي": لن يغفر لكم أحد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن بلاده لن تغفر لروسيا غزوها وقصفها؛ وذلك بعد ضربات جديدة استهدفت كييف ومدنًا أخرى قبل حلول السنة الجديدة.
وأضاف "زيلينسكي" بالروسية عبر "تلجرام": "لن يغفر لكم أحد الإرهاب. لا أحد في العالم سيغفر لكم ذلك، ولن يتم العفو عن الذين يأمرون بضربات مماثلة، والذين ينفذونها. هذا أقل ما يمكن قوله"، وفقًا لـ"فرانس برس".
واستهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا اليوم، منها العاصمة كييف. وأسفر القصف عن مقتل شخص واحد على الأقل، والعديد من الجرحى، بحسب السلطات المحلية.
وبعد العديد من الانتكاسات العسكرية على الجبهة اتبعت روسيا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تكتيك قصف بنى تحتية أوكرانية، يتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه.