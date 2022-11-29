أكثر من 300 شخص.. إيران تعلن حصيلة قتلى الاحتجاجات الأخيرة

وتجدر الإشارة إلى أن قضية وفاة الشابة مهسا أميني، البالغة 22 عامًا في 16 سبتمبر الماضي بطهران، بعد 3 أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق، أثارت ضجة كبيرة في إيران، حيث شهدت عدة مناطق إيرانية احتجاجات ومظاهرات على خلفيتها.