"عناق بوتين وشي جين" في سخرية رسمية أمريكية.. "هذا لطيف بالنسبة لهما"!

وحذّرت واشنطن، بكين من مغبة توفير دعمٍ عسكري لموسكو، لكنها تؤكّد في الوقت عينه أنها لم ترَ بعد دليلاً على حصول ذلك، إلا أن الولايات المتحدة تعد أن الدعم الاقتصادي الصيني يتيح لروسيا تعزيز إنتاجها العسكري، خصوصاً الصواريخ والمسيّرات والدبابات.