"تطوير أنظمة قتالية للأقمار الاصطناعية".. أمريكا تستعدّ لحرب فضاء مع روسيا والصين

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين وصناعيين، أن "العملية الأمريكية تتمثل في خطوتين؛ الأولى الاحتفاظ بالتفوق العسكري، سواء كان ذلك في ساحة المعركة أو في المدار على ارتفاع آلاف الأميال فوق الأرض، والخطوة الثانية هي نشر المزيد من الأصول المتنقّلة التي يمكن المناورة بها في المدار وتعزيز الردع، تمامًا كما انتقلت الصراعات على الأرض من الحصون والقلاع إلى الدبابات والطائرات والصواريخ.