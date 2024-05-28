"تطوير أنظمة قتالية للأقمار الاصطناعية".. أمريكا تستعدّ لحرب فضاء مع روسيا والصين
بعد أنْ كشفت معلومات استخبارية عن اهتمام روسيا بنشر أسلحة مضادّة للأقمار الاصطناعية، وإطلاق الصين العديد من الأقمار الاصطناعية في المدار، تستعدّ الولايات المتحدة لحرب فضاء، من خلال تطوير أنظمة قتالية لمطاردة الأقمار الاصطناعية في المدار، وحماية المحطات الأرضية؛ بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وتتّخذ أمريكا حاليًّا إجراءات حاسمة لتنشيط جهودها للدفاع عن مصالحها في الفضاء؛ لأن خدمات الملاحة المتنقلة وبعض خدمات التلفاز والإنترنت تعتمد على المعدات الموجودة في المدار الفضائي، وفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، التي بيّنت أن شركات تجارية ناشئة في الولايات المتحدة، تعمل على تقنيات دفاعية، بما في ذلك الكبسولات المدارية، وأجهزة الاستشعار، وهياكل الأقمار الاصطناعية، التي يمكن أن تكون لها تطبيقات عسكرية.
وكثّفت القوةُ الفضائية للولايات المتحدة أحدثَ فرع عسكري في الجيش الأمريكي، التدريبات التي تشمل المناورة للأقمار الاصطناعية الأمريكية، والتنبُّؤ بما قد يخطّط له الخصوم، كما طوّرت القوة الفضائية سيناريوهات لمواجهة أجهزة الليزر وأجهزة التشويش وأجهزة الالتقاط والأسلحة النووية المستخدمة في الفضاء.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يعارضون نشر أسلحة نووية أمريكية في المدار، متذرّعين بالتزامات بموجب معاهدة فضائية عمرها عقود، لكن وزارة الدفاع تتطلّع إلى نشر مجموعة الأسلحة والقدرات الفضائية الأخرى.
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين وصناعيين، أن "العملية الأمريكية تتمثل في خطوتين؛ الأولى الاحتفاظ بالتفوق العسكري، سواء كان ذلك في ساحة المعركة أو في المدار على ارتفاع آلاف الأميال فوق الأرض، والخطوة الثانية هي نشر المزيد من الأصول المتنقّلة التي يمكن المناورة بها في المدار وتعزيز الردع، تمامًا كما انتقلت الصراعات على الأرض من الحصون والقلاع إلى الدبابات والطائرات والصواريخ.
وذكر مسؤولون أمريكيون لـ"وول ستريت جورنال"، أن واشنطن تواصلت بشكل مباشر مع موسكو للتحذير من نشر أسلحة نووية جديدة في الفضاء.
واعتبرت الصحيفة أن "الخطط الروسية لإنشاء جهاز نووي في الفضاء، من شأنها أن تهدد المكانة التي حقّقتها الولايات المتحدة في المدار الأرضي المنخفض، سواء بالنسبة للقطاع التجاري المتنامي أو الأصول العسكرية".
ونشرت روسيا في وقت سابق من هذا الشهر، قمرًا اصطناعيًّا من المحتمل أن يتمتّع بقدرات هجومية في نفس مدار قمر اصطناعي حكومي أمريكي، ودافعت روسيا عن استخدامها حقّ النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحثّ جميع الدول على منع سباق التسلح النووي في الفضاء الخارجي، متحدّية الولايات المتحدة واليابان اللتين رعتا مشروع القرار.