لم تحدد هويته.. روسيا تفتح تحقيقاً بحق مواطن أميركي بشبهة "تجسس"

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي"، اليوم (الخميس) أنه فتح تحقيقًا بحق مواطن أميركي بشبهة "تجسس"، وسط أزمة دبلوماسية بين موسكو وواشنطن مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.
ولم يحدد الجهاز هوية هذا المواطن الأميركي ولا إذا جرى توقيفه، ولا إذا كان في روسيا أو في الخارج، وفقاً لـ"فرانس برس".
ذكر الجهاز في بيان مقتضب بأنه "يُشتبه في أن يكون الأميركي قد جمع معلومات استخبارية مرتبطة بمسائل بيولوجية تتعارض مع أمن الاتحاد الروسي".
وتحتجز روسيا عددًا من المواطنين الأميركيين، ما يساهم في تسميم العلاقات بين موسكو وواشنطن.