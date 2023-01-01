لشنّ ضربات مضادة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية

وقال "كيم" في أعقاب اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ: "يتعين على البلاد تعزيز القوة العسكرية على نطاق واسع في عام 2023؛ ردًا على ما وصفه بالعداء الأمريكي والكوري الجنوبي"، وفقًا لـ"فرانس برس".