لشنّ ضربات مضادة.. زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية الكورية الشمالية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة؛ لاستخدامها في ضربات نووية مضادة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم (الأحد).
وقال "كيم" في أعقاب اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ: "يتعين على البلاد تعزيز القوة العسكرية على نطاق واسع في عام 2023؛ ردًا على ما وصفه بالعداء الأمريكي والكوري الجنوبي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وذكر أن "واشنطن وسيئول عازمتان على عزل بلاده وخنقها، وبيونغ يانغ ستُركّز على الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية، وتُطوّر أيضًا نظامًا آخَر لصواريخ بالستية عابرة للقارات مهمتها الرئيسية تنفيذ ضربة نووية مضادة سريعة.
وأضاف أن هذه الأهداف تشكل التوجّه الرئيسي لاستراتيجية 2023 النووية والدفاعية.