بسبب استئناف أعمال القصف.. "الصحة العالمية" تدعو إلى حماية النظام الصحي في غزة

وأكّدت "الصحة العالمية" أنه مع تلقي مزيدٍ من المدنيين في جنوب غزة أوامر إخلاء فورية وإجبارهم على الرحيل، يتركز مزيدٌ من الناس في أماكن أصغر، في حين تعمل المستشفيات المتبقية في تلك المناطق دون ما يكفي من الوقود والأدوية والغذاء والمياه، أو حماية للعاملين الصحيين، مبينةً أنها أصبحت أقل قدرة على تقديم الدعم، نظرًا لتضاؤل إمكانية الوصول للإمدادات أو ضمان سلامة العاملين الإنسانيين، وصعوبة الوصول إلى مراكز التخزين بسبب العمليات البرية.