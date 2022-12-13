الاتحاد الأوروبي يوافق على ترشيح البوسنة لعضويته

أفاد دبلوماسيون بأن وزراء الشؤون العامة في الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحًا رسميًا للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، في توصية سيصادق عليها زعماء الاتحاد الخميس المقبل.
من جهته، قال دبلوماسي من التكتل: "كان ذلك جزءًا من نتائج التوسع التي اتُفق عليها هذا الصباح؛ بشرط واضح وهو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية، وكذلك الإصلاحات الرئيسية الأربعة عشر التي اتُفق عليها في عام 2019، قبل بدء المفاوضات"، وفقًا لـ"رويترز".
وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق سنوات عديدة، وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي.