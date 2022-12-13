الاتحاد الأوروبي يوافق على ترشيح البوسنة لعضويته

من جهته، قال دبلوماسي من التكتل: "كان ذلك جزءًا من نتائج التوسع التي اتُفق عليها هذا الصباح؛ بشرط واضح وهو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية، وكذلك الإصلاحات الرئيسية الأربعة عشر التي اتُفق عليها في عام 2019، قبل بدء المفاوضات"، وفقًا لـ"رويترز".