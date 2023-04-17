أمين "التعاون الإسلامي" يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

وأعرب "طه" عن عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدّت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، منبهًا من أن تصعيد الاقتتال سيخلف آثارًا وخيمة على المدنيين وعلى الوضع الإنساني في السودان، خاصة وأن المعارك تُخاض داخل المدن السودانية.