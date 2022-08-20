"كيسنجر": التفاوض ضروري لإنهاء النزاع في أوكرانيا.. لا يجب أن يستمر

وأشار إلى أنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات، وأود أن أحذّر من إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية له، لأن ذلك سيشبه الحرب العالمية الأولى أكثر فأكثر، وقد يكون هناك تصعيد. وآمل أن دول الناتو ستتفق فيما بينها بشأن كيفية إنهاء النزاع، وإلى أي نتائج قد تؤدي المفاوضات".