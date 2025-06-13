القائد الجديد لـ "الحرس الثوري الإيراني" يتوعّد إسرائيل: سنفتح أبواب جهنم بعد اغتيال "سلامي" و"باقري"

في أول تصريح له بعد تعيينه، توعّد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم الجمعة، بالرد القاسي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، مؤكدًا أن "أبواب جهنم ستُفتح" في وجه إسرائيل قريبًا.