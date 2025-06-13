القائد الجديد لـ "الحرس الثوري الإيراني" يتوعّد إسرائيل: سنفتح أبواب جهنم بعد اغتيال "سلامي" و"باقري"

في أول تصريح له بعد تعيينه، توعّد القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، اليوم الجمعة، بالرد القاسي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، مؤكدًا أن "أبواب جهنم ستُفتح" في وجه إسرائيل قريبًا.
وقال باكبور في رسالة وجّهها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ونشرتها وسائل إعلام محلية: "الجريمة التي ارتكبها اليوم الكيان الإرهابي الصهيوني لن تمر دون رد، وستترتب عليها تبعات جسيمة ومدمّرة"، مضيفًا: "سنفتح قريبا أبواب جهنم في وجه هذا الكيان القاتل للأطفال".
وجاءت تهديدات باكبور بعد ساعات من تعيينه قائدًا للحرس الثوري خلفًا لـحسين سلامي، الذي قتل مع قائد أركان الجيش محمد باقري، ضمن أبرز القادة الذين لقوا مصرعهم في الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر الجمعة.
وبحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية، فقد نفذت إسرائيل الهجوم بناءً على توجيه استخباراتي دقيق، واستهدفت خلاله منظومات دفاع جوي في غرب إيران، وأسفر عن تدمير عشرات الرادارات ومنصات الصواريخ، بالإضافة إلى إصابة أهداف حساسة في طهران.
ويرى مراقبون أن تصريحات باكبور تمثّل أعلى مستوى من التهديد الرسمي الإيراني منذ بدء التصعيد العسكري، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال اندلاع مواجهة أوسع في المنطقة إذا مضت إيران في تنفيذ وعيدها.