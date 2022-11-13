بعد النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في الانتخابات النصفية.. "بايدن": "أنا الآن أقوى"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ إن النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية وضعه في موقفٍ أقوى، مضيفاً: "أشعر أنّني بحال جيدة وأتطلع إلى العامين المقبلين".
وأضاف بايدن؛ خلال وجوده في بنوم بنه، حيث يشارك في قمة "آسيان"، أنه بات في موقع "أقوى".
وتابع، بعد فوزٍ حققه الديمقراطيون في نيفادا، وأتاح لهم الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي "أشعر أنني بحال جيدة، وأتطلع إلى العامين المقبلين".
وفيما يتعلق بلقائه نظيره الصيني، شي جين بينج، قال بايدن وفق "الفرنسية": "أعرف شي جين بينج، وهو يعرفني"، مضيفاً أنهما دائماً ما كانا يُجريان "محادثات صريحة".
وأضاف بايدن: "لدينا القليل جداً من سوء الفهم. علينا فقط تحديد ما الخطوط الحُمر؟".
ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعاً، غداً الإثنين، للمرة الأولى منذ تسلُّم بايدن منصب الرئاسة.