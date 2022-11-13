بعد النجاح غير المتوقع للديمقراطيين في الانتخابات النصفية.. "بايدن": "أنا الآن أقوى"

ويعرف الزعيمان بعضهما منذ أكثر من عقد من الزمن، منذ أن كان بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، ومن المقرر أن يعقدا اجتماعاً، غداً الإثنين، للمرة الأولى منذ تسلُّم بايدن منصب الرئاسة.