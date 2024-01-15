بعد اقتحام الاحتلال لها.. "جامعة النجاح": انتهاك الحرم الجامعي عمل همجي وإجرامي

وأشار زيد إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى رفع المستوى العلمي والبحثي في الوطن، وتقديم نوعية تعليم متميزة، وخدمة مجتمعها الفلسطيني، وأن كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة تحتل تصنيفًا عاليًا على مستوى العالم، متفوقة على الجامعات الإسرائيلية، وهو ما لم يعجب الاحتلال الذي يحاول تدمير الصروح العلمية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة من العدو.