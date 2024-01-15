بعد اقتحام الاحتلال لها.. "جامعة النجاح": انتهاك الحرم الجامعي عمل همجي وإجرامي

استنكرت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الجامعي القديم في مدينة نابلس، والاعتداء على الطلاب والموظفين واعتقال 25 طالبًا.
وقال رئيس الجامعة عبدالناصر زيد، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر الجامعة، في نابلس، إن هذا اليوم هو يوم حزين للجامعة والوطن، وإن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من انتهاك لحرمة الجامعة التي تعتبر من أبرز المؤسسات الأكاديمية على مستوى العالم، هو عمل إجرامي ومدان.
وأشار زيد إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى رفع المستوى العلمي والبحثي في الوطن، وتقديم نوعية تعليم متميزة، وخدمة مجتمعها الفلسطيني، وأن كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة تحتل تصنيفًا عاليًا على مستوى العالم، متفوقة على الجامعات الإسرائيلية، وهو ما لم يعجب الاحتلال الذي يحاول تدمير الصروح العلمية في فلسطين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة من العدو.
وأعرب زيد وفق وكالة وفا للأنباء عن أمله في أن ينتهي الاحتلال الغاشم ويعود للشعب الفلسطيني أقصاه وحريته وأسراه، وأن يشفي الله جرحاه ويتقبل شهداءه.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجامعة رائد الدبعي إن ما حدث من اقتحام الحرم الجامعي القديم والاعتداء على الموظفين والطلاب هو جريمة نكراء، وإن الجامعة تدين بشدة هذا العمل الهمجي والمخالف للأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف الدبعي أن الجامعة تحمّل الاحتلال مسؤولية سلامة موظفيها والطلاب الذين تم الاعتداء عليهم أو اعتقالهم، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، لافتًا إلى أن الجامعة كلفت محاميها بالدفاع عنهم، وتتابع حالتهم عبر المؤسسات القانونية والحقوقية.
وأكد الدبعي أن جامعة النجاح ستبقى قلعة للعلم والصمود والعمل الوطني، وأنها لن تتراجع عن مواصلة مسيرتها في توطين التعليم ومواجهة التحديات والاستمرار في البناء والتنمية.
من جهته، قال أمين سر حركة "فتح"، إقليم نابلس محمد حمدان، إن اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة النجاح التي تشكل عاصمة تعليمية فلسطينية، يشكل انتهاكًا خطيرًا للمؤسسات الفلسطينية.
وشدد حمدان في بيان صدر عنه، على أن هذا الاقتحام ينذر بمخطط الاحتلال الصهيوني المستمر في تدمير كل مقومات الحياة العامة والمدنية الفلسطينية تحت مبررات واهية، مؤكدًا أن "فتح" تقف إلى جانب جامعة النجاح الوطنية، وتدعم كل خطوات الملاحقة للاحتلال دوليًا على انتهاكه لمؤسسة تعليمية، واعتقال ثلة من طلبتها، والاعتداء على ممتلكاتها.