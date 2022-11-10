"الطاقة الذرية": المحادثات مع إيران لم تحرز أي تقدم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم "الخميس"، عدم تسجيل أي تقدّم في المحادثات مع إيران، بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر.
وذكرت الوكالة في تقرير اطلعت عليه "فرانس برس"، أن "المدير العام للوكالة رافايل غروسي يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدّم في توضيح وحلّ المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات".
وأضافت أن المدير العام يجدد التأكيد على أن هذه المسائل يجب حلّها؛ لكي تتمكّن الوكالة من توفير ضمانات على الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني.
وسيجري مسؤولون رفيعون في الوكالة زيارة إلى طهران قبل نهاية نوفمبر "تشرين الثاني" الجاري.
وتمارس الوكالة الأممية ضغوطًا على إيران للحصول منها على أجوبة بشان وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهي مسألة شائكة أدت إلى صدور قرار ينتقد إيران خلال اجتماع لمجلس حكام الوكالة عقد في يونيو "حزيران" الماضي.