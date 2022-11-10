"الطاقة الذرية": المحادثات مع إيران لم تحرز أي تقدم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم "الخميس"، عدم تسجيل أي تقدّم في المحادثات مع إيران، بشأن مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، مع وجود خطة لإجراء زيارة إلى طهران هذا الشهر.