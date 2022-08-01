بريطانيا.. تراس تنال "دعمًا مهمًّا" في سباق خلافة جونسون

وأظهرت استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجية "تراس" هي المرشحة الأوفر حظًّا، وقد تَلَقّت دعمًا قويًّا مساء الخميس من وزير الدفاع "بن والاس"، الذي كتب في صحيفة "تايمز" أن تجربة تراس "تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة".