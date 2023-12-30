50 ألف امرأة حامل تحت تهديد الجوع والعطش في مراكز الإيواء بغزة

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن النساء الحوامل في غزة لا يتوفّر لهنّ الطعام والغذاء، ويعشن ظروفًا معيشية قاهرة، لافتة إلى أن هناك خشيةً على حياة الأجنّة، في ظل عدم تلقّي النساء الحوامل للرعاية الصحية، وحالة الازدحام الشديدة في "155" مركزَ إيواء تابعًا للأونروا، والذي لجأ إليه نحو "1،9" مليون نازح من مناطق متعدّدة في قطاع غزة، والذي فاقم من الظروف الصحية والمعيشية للنساء الحوامل في ظلّ حالة التلوّث وعدم توفّر المياه، وأنّ معظم النساء الحوامل لم يتمكّنّ من الوصول للمستشفيات والمراكز الصحية، بعد خروج "76" منها عن الخدمة بشكل كامل بسبب القصف الإسرائيلي، وتضرّر "142" مستشفى ومركزًا صحيًّا، إثر تعرُّضه للقصف الإسرائيلي، مبينةً أنه تم تسجيل ولادة نحو "183" امرأة يوميًّا داخل مراكز الإيواء، وأن الكارثة الصحية تكمن كذلك في عدم توفر حليب الأطفال للمواليد، إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال كل مقومات الحياة لغزة من غذاء وحليب وأدوية.