لتفادي المخاطر.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر بيع النفط الروسي للدول غير الأعضاء

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، أمس الجمعة، وفق سكاي نيوز عربية، "بهدف تجنب أي عواقب سلبية محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، قرر الاتحاد الأوروبي توسعة نطاق الإعفاء من حظر الدخول في معاملات مع بعض الكيانات المملوكة للدولة (الروسية) فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمنتجات الزراعية ونقل النفط إلى دول من طرف ثالث".