قتيلان و8 مصابين في قصف روسي لمبنى سكني جنوب أوكرانيا

قُتل شخصان، وأُصيب 8، فيما لا يزال 6 في عداد المفقودين؛ بعد أن ضربت طائرةٌ مسيرة روسية مبنًى سكنيًّا في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، اليوم "السبت".
وقال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، في منشور عبر "تليجرام": "روسيا تواصل قتل المدنيين.. وضربت إحدى مسيرات العدو مبنًى سكنيًّا في أوديسا، ودمّرت 18 شقة".
وأشار إلى أنّ الطائرةَ المسيرة إيرانيةُ الصنع من طراز "شاهد".
وأظهر مقطعُ فيديو نشره "زيلينسكي"، عدةَ طوابق مدمّرة بمبنى سكني، بينما يسارع العشرات من رجال الإنقاذ لشقّ طريقهم عبر أكوام من الأنقاض.
من جانبه أوضح الحاكمُ الإقليمي لأوديسا "أوليه كيبر"، أنّ الهجوم وقع في الساعة "8:30" صباحًا بالتوقيت المحلي "06:30 بتوقيت غرينتش"، وأن العمل مستمرّ لإزالة الأنقاض.
وأضاف: أنه تمّ إنقاذ رجل كان في القبو على ما يبدو وقت الهجوم.