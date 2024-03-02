قتيلان و8 مصابين في قصف روسي لمبنى سكني جنوب أوكرانيا

قُتل شخصان، وأُصيب 8، فيما لا يزال 6 في عداد المفقودين؛ بعد أن ضربت طائرةٌ مسيرة روسية مبنًى سكنيًّا في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، اليوم "السبت".