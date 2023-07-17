"قضية مستعصية".. هل يتفق وزراء مالية مجموعة الـ20 على حلول لأزمة الديون؟

من جهته، أوضح مسؤول كبير من الهند التي ترأس مجموعة العشرين، أن الصين لم تتفاعل بطريقة مشجعة جدًا بشأن مسألة الدين المشترك، مضيفًا أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة وصلت إلى نقطة الانهيار بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد، وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا التي تؤثر على أسعار الوقود والسلع العالمية.