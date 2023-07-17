"قضية مستعصية".. هل يتفق وزراء مالية مجموعة الـ20 على حلول لأزمة الديون؟

بدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين، اليوم (الاثنين)، في الهند محادثات بشأن إعادة هيكلة الديون وإصلاح المصارف متعددة الأطراف وتمويل تغيّر المناخ؛ بهدف دعم الاقتصاد العالمي المتعثر، فهل سيصل الوزراء إلى إجماع حول وضع حلول لهذه القضايا لاسيما حل قضية ارتفاع ديون الدول الفقيرة التي وصفتها وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان بأنها قضية مستعصية؟
وافتتحت وزيرة المال الهندية نيرمالا سيثارامان، التي تترأس وتستضيف الاجتماع في غانديناغار بولاية غوجارات، غربي البلاد، المناقشات بتذكير وزراء المال بأن على عاتقهم مسؤولية توجيه الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وما زالت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم والداعم المالي الرئيسي للكثير من الدول الآسيوية والإفريقية المتعثرة والمنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبنّي موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، بحسب ما تحدث مسؤولون لـ"فرانس برس".
وتحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، على هامش محادثات مجموعة العشرين، أمس عن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة المديونية في أفقر دول العالم، مشيرةً إلى التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة ديون زامبيا، التي ناقشتها خلال زيارتها بكين في وقت سابق من الشهر.
وبيّنت "يلين" في الوقت نفسه، أن الصفقة مع زامبيا احتاجت إلى مفاوضات طويلة، وأنها تأمل في أن يتم سريعًا الانتهاء من معالجة الديون الخاصة بغانا وسريلانكا.
ودعت الوزيرة الأمريكية إلى تطبيق المبادئ المشتركة التي اعتمدت في قضية زامبيا على قضايا أخرى، بدلًا من البدء من نقطة الصفر في كل مرة.
من جهته، أوضح مسؤول كبير من الهند التي ترأس مجموعة العشرين، أن الصين لم تتفاعل بطريقة مشجعة جدًا بشأن مسألة الدين المشترك، مضيفًا أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة وصلت إلى نقطة الانهيار بعد الصدمة المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد، وعواقب الحرب الروسية في أوكرانيا التي تؤثر على أسعار الوقود والسلع العالمية.
وتعد الصين دائنًا رئيسيًا في بعض هذه الحالات، وقد تعرضت لانتقادات بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.
وستناقش مجموعة العشرين أيضًا إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، والحاجة إلى تسهيل وصول أفقر البلدان إلى التمويل الهادف إلى التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معه.