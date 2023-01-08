"رويترز": لا توجد آثار تؤكد ما أعلنته روسيا بشأن قتلها 600 جندي أوكراني

ذكر شاهد من "رويترز"، اليوم (الأحد)، أن ضربة صاروخية روسية على مدينة كراماتورسك الأوكرانية، تسببت في أضرار، لكنها لم تدمر المباني ولم تكن هناك علامات واضحة على وقوع ضحايا، بعد أن أعلنت روسيا أن الهجوم أدى إلى مقتل 600 جندي أوكراني.
وزار صحفيون من "رويترز" مسكنين جامعيين، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إنهما كانا يؤويان مؤقتًا جنودًا أوكرانيين بالقرب من خط المواجهة في الحرب وقت الضربة الليلية"، ولا يبدو أن أيًا منهما قد أصابته صواريخ مباشرة أو لحقت به أضرار جسيمة، ولم تكن هناك علامات واضحة على أن جنودًا كانوا يعيشون هناك أو على جثث أو آثار دماء.
وأشار الصحفيون إلى تحطم بعض النوافذ في النزل رقم 47 الذي وُجدت حفرة كبيرة في فناء مجاور له، أما المبنى الآخر رقم 28 الذي جاء في إعلان وزارة الدفاع الروسية، فقد كان سليمًا تمامًا، وكان هناك أثر لحفرة بالقرب من بعض المرائب على بعد 50 مترًا من المبنى.
ولم تعلق السلطات في أوكرانيا حتى الآن على هذا الهجوم، لكن رئيس بلدية كراماتورسك ذكر في وقت سابق اليوم عبر "فيسبوك"، أنه لم يسقط أي قتلى في هجوم استهدف مباني في البلدة.