"رويترز": لا توجد آثار تؤكد ما أعلنته روسيا بشأن قتلها 600 جندي أوكراني

وزار صحفيون من "رويترز" مسكنين جامعيين، قالت وزارة الدفاع الروسية: "إنهما كانا يؤويان مؤقتًا جنودًا أوكرانيين بالقرب من خط المواجهة في الحرب وقت الضربة الليلية"، ولا يبدو أن أيًا منهما قد أصابته صواريخ مباشرة أو لحقت به أضرار جسيمة، ولم تكن هناك علامات واضحة على أن جنودًا كانوا يعيشون هناك أو على جثث أو آثار دماء.