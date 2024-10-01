سقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار بتل أبيب.. والكاميرات توثق صورًا للمُنفِّذين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن حادثة إطلاق نار وقعت في تل أبيب على الحدود مع يافا، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى.
وتفصيلاً، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب 7 آخرون بجروح خطيرة.
ووقع الحادث في شارع القدس بمدينة يافا، بالقرب من استاد كرة القدم التابع لتل أبيب، وأُطلقت صفارات الإنذار في القدس، وفقًا لـ"العربية نت".
ووثَّقت كاميرات المراقبة الرجال الذين نفَّذوا العملية في تل أبيب، وأفادت التقارير بمقتل 5 منهم على الأقل.
ويأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل، موضحًا أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية إطلاق أكثر من 400 صاروخ، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء البلاد، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع، ومناطق محيطة بصحراء النقب.
يُشار إلى أن إيلي بن، رئيس قسم الطوارئ في جهاز الإسعاف الإسرائيلي، كان قد أكد أن ما لا يقل عن 7 أشخاص أُصيبوا في موقعَين مختلفَين.
وأضاف الجهاز في بيان منفصل بأن المسعفين يقدمون العلاج الطبي لعدد من المصابين، وخصوصًا أن منهم مَن فقد وعيه.