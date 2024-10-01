سقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار بتل أبيب.. والكاميرات توثق صورًا للمُنفِّذين

ويأتي هذا بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل، موضحًا أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخ نحو إسرائيل، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.