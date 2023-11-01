الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل السفيرَ الأردني لدى المملكة

استقبل الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مقرّ الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم؛ سفيرَ المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.