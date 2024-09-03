"تدمير مصداقيتها كرئيسة محتملة".. ما وسائل "ترامب" في عرقلة تنامي التأييد لـ"هاريس"؟

يحاول المرشحُ الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، سحقَ صورة المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس"، كقوة للتغيير، وتدمير مصداقيتها الشخصية كرئيسة محتملة، مع اندفاع منافستهما الجديدة إلى الأسابيع التسعة الأخيرة قبل يوم الانتخابات؛ ففي الأيام الأخيرة كشف الرئيس السابق عن هجوم واسع النطاق باستخدام السياسة القائمة على الإهانات التي فاز بها بالسلطة في عام 2016، حتى مع توسل مستشاريه إليه بتركيز اهتمامه على اهتمامات الناخبين الرئيسية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والهجرة.
ويستغلّ "ترامب" المآسي الخارجية لاتهام نائبة الرئيس بالمسؤولية عن وفيات القوات الأمريكية في أفغانستان، ويدّعي أنها متواطئة في قتل الرهائن في غزة، وهو ورفيقه في الترشح "جي دي فانس" ألمحا إلى أن عرقها المختلط -تراث يشاركه ملايين الأمريكيين- هو دليل على شخصية "حرباء" خبيثة تفسر أيضًا التحولات في السياسة بشأن الطاقة والهجرة، وفي لحظة قبيحة ضخم افتراءً جنسيًّا على وسائل التواصل الاجتماعي ضدها، وتزعم إعلاناته الحملة المظلمة أنها ستخفض مزايا الضمان الاجتماعي من خلال الترحيب بملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد؛ وفقًا لـ"سي إن إن".
وفي إعادة لحملات الحزب الجمهوري السابقة التي وصفت المرشحين الديمقراطيين بأنهم ليبراليون متطرفون؛ يحاول "ترامب" وأنصاره تصوير "هاريس" على أنها شيوعية و"بلشفية"، وهاجمت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم رفيق "هاريس" في الترشح "تيم والز"، باعتباره "خطرًا أمنيًّا"؛ لأنه درّس ذات مرة في الصين، وبدأ "ترامب" أيضًا بالتلميح إلى أن الانتخابات القادمة قد لا تكون "حرة ونزيهة"، وقال في مقابلة بُثّتْ أمس الأول: إنه من السخيف اتهامه بـ"التدخل" في انتخابات 2020. هذا وتعليقات أخرى حديثة أثارت شبح كابوس وطني آخر إذا خسر في نوفمبر ورفض قبول الهزيمة.
ويأس "ترامب" للعثور على قوة جر، رأيناه أيضًا يؤدي انعطافاته السياسية الخاصة بشأن الحقوق الإنجابية، وهو يسعى لتضييق فجوة هائلة بين الجنسين في استطلاعات الرأي. لكن مصداقيته قد تكون قد تحطمت بالفعل بعد أن بنى أغلبية المحكمة العليا المحافظة التي ألغت الحق الدستوري الوطني في الإجهاض، يبدو أن "فانس" لديه أيضًا موهبة في تنفير الناخبات، مثل عندما قارن "هاريس" بمتسابقة ملكة جمال المراهقات الأمريكية المصابة بالأعصاب.
ويرقى هجاء "ترامب" إلى بعض أكثر الخطابات السياسية تشددًا منذ سنوات، حتى وفقًا لمعاييره الخاصة، ويعني أن الشهرين القادمين من المحتمل أن يكونا وحشيين، والسؤال هو ما إذا كان هذا الوابل من الهجمات السلبية ينجح فقط في إثارة مشاعر الغضب الوجودي، التي يستخدمها "ترامب" لدفع قاعدته إلى صناديق الاقتراع، أم أنه يبدأ في تشويه "هاريس" على الهوامش في الولايات المتأرجحة؟
وقد يكون من المنطقي لـ"ترامب" أن يرمي كل ما يمكن أن يفكر فيه على "هاريس"، في انتخابين رئاسيين، لم يرتفع الرئيس السابق أبدًا فوق 49% من الأصوات فيما يسمى بولايات الجدار الأزرق في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن أو في العد الشعبي الوطني؛ لذلك قد تعتمد فرصه في نوفمبر أكثر على تدمير عامل الشعور الجيد الحالي حول "هاريس" وإحباط آفاقها بين مجموعات صغيرة من الناخبين القابلين للإقناع في الولايات المتأرجحة أكثر من التمسك بالأمل في كسب ناخبين جدد بنفسه.
لكن سلوك "ترامب" يجلب مخاطره الخاصة، وقد تعزز تصرفاته الأسبوع الماضي، بما في ذلك صورة حملة مبتسمة ومرفوعة الإبهام في مقبرة أرلينغتون الوطنية، التي قد تكون انتهكت القانون من تحذيرات "هاريس" بأن الأمريكيين يتوقون إلى فرصة لترك مرارة وفوضى حقبة "ترامب" وراءهم.
وعلى الرغم من أن "هاريس" أعادت المنافسة إلى سباق متقارب، إلا أن حملتها تدرك التهديد القوي الذي لا يزال يشكله "ترامب"، "لا تخطئوا: الأيام الـ65 القادمة ستكون صعبة للغاية" كتبت مديرة حملة "هاريس" جينيفر أومالي ديلون في مذكرة نهاية الأسبوع على الرغم من أنها جادلت بأن نائبة الرئيس لديها مسارات متعددة إلى البيت الأبيض: "سيظل هذا السباق قريبًا بشكل لا يصدق، وسيتطلب الناخبون الذين سيحسمون هذه الانتخابات قدرًا استثنائيًّا من العمل لكسبهم".
والهجوم السياسي الشرس لـ"ترامب" هو تحذير لـ"هاريس" عما قد يكون في انتظارها، ويؤكد مدى صعوبة إطالة الإطلاق السلس لترشيحها المفاجئ، واختيارها لـ"والز" ومؤتمرها الناجح، لكن كثافة الرئيس السابق هي أيضًا علامة -تنعكس في استطلاعات الرأي العام الإيجابية على المستوى الوطني وفي الولايات المتأرجحة- على أن جهوده المبكرة لتعريفها بشكل سلبي لم تنجح في عرقلة تنامي التأييد لها.