"تدمير مصداقيتها كرئيسة محتملة".. ما وسائل "ترامب" في عرقلة تنامي التأييد لـ"هاريس"؟

ويستغلّ "ترامب" المآسي الخارجية لاتهام نائبة الرئيس بالمسؤولية عن وفيات القوات الأمريكية في أفغانستان، ويدّعي أنها متواطئة في قتل الرهائن في غزة، وهو ورفيقه في الترشح "جي دي فانس" ألمحا إلى أن عرقها المختلط -تراث يشاركه ملايين الأمريكيين- هو دليل على شخصية "حرباء" خبيثة تفسر أيضًا التحولات في السياسة بشأن الطاقة والهجرة، وفي لحظة قبيحة ضخم افتراءً جنسيًّا على وسائل التواصل الاجتماعي ضدها، وتزعم إعلاناته الحملة المظلمة أنها ستخفض مزايا الضمان الاجتماعي من خلال الترحيب بملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد؛ وفقًا لـ"سي إن إن".