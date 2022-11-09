سي إن إن: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب "بايدن"

كشفت نتائج استطلاع ما بعد التصويت لانتخابات الكونجرس الأمريكي نشرتها قناة "سي إن إن"، عن أن أكثر من ثلثي المشاركين في الانتخابات لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وأفادت القناة الأمريكية بأن 7 من كل 10 ناخبين مستقلين وحوالى 9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الجمهوري يعارضون هذا الاحتمال.
وفي الوقت ذاته -وفق "روسيا اليوم"- يرى أقل من 6 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي، أن بايدن يجب أن يترشح في عام 2024.
في المقابل أعلن ثلثا الناخبين المستقلين و9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي موقفًا سلبيًّا من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ فيما قال ثلثا الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري: إن موقفهم من الرئيس السابق إيجابي.