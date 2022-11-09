سي إن إن: أكثر من ثلثي الناخبين الأمريكيين لا يريدون إعادة انتخاب "بايدن"

في المقابل أعلن ثلثا الناخبين المستقلين و9 من كل 10 ناخبين مؤيدين للحزب الديمقراطي موقفًا سلبيًّا من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب؛ فيما قال ثلثا الناخبين المؤيدين للحزب الجمهوري: إن موقفهم من الرئيس السابق إيجابي.