طواقم الإنقاذ بغزة: 10 آلاف مفقود غير مدرجين في إحصائية الشهداء

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34535 شهيدًا، والإصابات إلى 77704، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.