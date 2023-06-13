مسؤول أمريكي ينفي إجراء واشنطن محادثات مع طهران بشأن اتفاق نووي مؤقت

نفى مسؤولٌ أمريكي إجراء بلاده أيَّ محادثاتٍ مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت، مشيراً إلى أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تُشعل أزمة، وتلك التي قد توجِد مناخاً أفضل بين الجانبين.