مسؤول أمريكي ينفي إجراء واشنطن محادثات مع طهران بشأن اتفاق نووي مؤقت

نفى مسؤولٌ أمريكي إجراء بلاده أيَّ محادثاتٍ مع إيران بشأن اتفاق نووي مؤقت، مشيراً إلى أن واشنطن أبلغت طهران بالخطوات التي قد تُشعل أزمة، وتلك التي قد توجِد مناخاً أفضل بين الجانبين.
يأتي تعليق المسؤول ليؤكّد النفي الذي صدر عن الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ووصف تقريراً عن اقتراب البلدَيْن من إبرام اتفاقٍ مؤقتٍ، بأنه "كاذبٌ ومضللٌ".
ويبحث المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون عن سُبل لكبح البرنامج النووي لطهران منذ انهيار المحادثات الأمريكية-الإيرانية غير المباشرة العام الماضي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.