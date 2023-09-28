34 مُسَيرة ذهبت في مهب الريح.. إحباط أوكراني كبير لـ"هجوم ليلي روسي"

وقال "أوليه كيبر" حاكم منطقة أوديسا: إن المنطقة كانت الهدف الرئيسي للهجوم، لكن لم يسقط ضحايا، وأضاف على "تيليغرام": "أدت قوات الدفاع الجوي لدينا عملًا رائعًا".