صفيح ساخن.. لماذا تفكر بريطانيا في قطع علاقاتها التجارية مع الصين؟!

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، عن توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانية، قوله إن "إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبّب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة".