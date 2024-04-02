"آركو" تدين الاستهداف الإسرائيلي لقافلة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة

وبيّنت الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ صادر عنها، أوردته لـ "سبق"، أن هذا الاستهداف يأتي تاكيدًا لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين والأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية؛ مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.