"آركو" تدين الاستهداف الإسرائيلي لقافلة "المطبخ المركزي العالمي" في غزة

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الاستهداف السافر من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.
وبيّنت الأمانة العامة للمنظمة في بيانٍ صادر عنها، أوردته لـ "سبق"، أن هذا الاستهداف يأتي تاكيدًا لاستمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وكل القوانين والأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات تحرمها وتجرمها جميع الشرائع السماوية والاتفاقيات والقوانين الوضعية الدولية؛ مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف البعثات والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها.
وطالبت الأمانة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين؛ وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.