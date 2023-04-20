"الخارجية الفلسطينية": حرب على شعبنا و"غياب الإرادة الدولية" يشجّع الاحتلال

وعدّت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، التصعيد الحاصل تخريبًا إسرائيليًا متعمدًا لأي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافًا بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان، وتطالب بوقفه فورًا، كما أنها حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.