لرفع مستوى جودة الخدمات وحفظ الحقوق.. "ساما" يُصدر تعليمات تغطيات التأمين البحري

وتستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج، وقد تم العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/ 4/ 1440هـ، واللوائح ذات العلاقة.