يعاقب مرتكبوها حتى لو كانوا حكاماً.. ما جريمة الإبادة الجماعية التي تُتهم بها إسرائيل؟

تعرّف اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، في المادة الثانية منها أن "الإبادة الجماعية تعني أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.