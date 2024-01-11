يعاقب مرتكبوها حتى لو كانوا حكاماً.. ما جريمة الإبادة الجماعية التي تُتهم بها إسرائيل؟

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم (الخميس)، جلسات استماع للدعوى، التي قدمتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وتطالب بوقف عاجل للحرب التي تشنها على غزة، وتمتد جلسات الاستماع حتى غدٍ، في حين أن القرار النهائي للمحكمة في القضية سيأخذ شهوراً أو سنوات، فما هي جريمة الإبادة الجماعية؟
تعرّف اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، في المادة الثانية منها أن "الإبادة الجماعية تعني أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أو إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
ويتضمن عقاب جريمة الإبادة الجماعية للأفعال التالية: الإبادة الجماعية، والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والاشتراك في الإبادة الجماعية، طبقاً للمادة الثالثة الاتفاقية، فيما تنص المادة الرابعة على أن مرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، يعاقبون سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.
ومنذ إنشاء محكمة العدل الدولية في عام 1945م، لم تكن هناك سوى ثلاث حالات مؤكدة للإبادة الجماعية بموجب تعريف الأمم المتحدة هي: قتل الخمير الحمر للأقليات الكمبودية في السبعينات؛ ومذبحة سربرنيتسا للمسلمين في البوسنة عام 1995، ومقتل التوتسي في رواندا عام 1994.