"مجزرة جديدة".. الاحتلال يقصف مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال غزة

وقصفت الطائراتُ الحربية، فجر اليوم السبت، عدةَ شقق سكنية في مدينة حمد السكنية بخان يونس؛ ما أدى لاستشهاد نحو 26 مواطنًا أغلبهم من الأطفال؛ وفق ما ذكرته وكالة "وفا".