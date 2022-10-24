في أول تصريح لرئيس وزراء بريطانيا الجديد: نواجه أزمة اقتصادية.. ونحتاج للوحدة

وكان سوناك البالغ من العمر 42 عامًا، الذي يتمتع بسيرة جامعية ومهنية لافتة، قد حصل على دعم غالبية نواب حزبه؛ إذ أيده أكثر من 180 نائبًا، أي ما يزيد قليلاً على نصف أعضاء الحزب في البرلمان، بعد أن أعلن رسميًّا أمس ترشحه من أجل "إصلاح الاقتصاد، وتوحيد الحزب، وتقديم المساعدة للبلاد"، وفق تعبيره.