إسرائيل ضاعفت مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة خلال 2023

وأوضح "شعبان" أنه "خلال عام 2023 صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 50524 دونمًا تحت مسميات مختلفة، إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد مقارنة مع حوالي 24 ألف دونم في عام 2022، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".