إسرائيل ضاعفت مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة خلال 2023

أعلن رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، اليوم (الاثنين)، أن عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تضاعفت في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وأوضح "شعبان" أنه "خلال عام 2023 صادرت سلطات الاحتلال ما مجموعه 50524 دونمًا تحت مسميات مختلفة، إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد مقارنة مع حوالي 24 ألف دونم في عام 2022، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفت إلى أن الإجراءات الاستعمارية لدولة الاحتلال في عام 2023، وعلى كافة الأصعدة، شكلت منعطفًا خطيرًا على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض.
وبين "شعبان" أن إرهاب المستعمرين أدى إلى تهجير 25 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، 22 تجمعًا بدويًا منها جرى ترحيلها بُعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.