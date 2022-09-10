حداد وجنازة منتظرة ونشيد يتغير.. كواليس تتويج "تشارلز الثالث" ملكًا لبريطانيا

ووعد بأن يكون في خدمة البريطانيين طوال حياته على غرار والدته التي قطعت هذا العهد وهي في الـ21. وأكد بلهجة واثقة: "على غرار الملكة التي قامت بذلك بتفان راسخ، أتعهد أنا أيضًا رسميًّا الآن طوال الوقت الذي يمنحني إياه الرب، الدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا".