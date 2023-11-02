إسرائيل تشنّ غارات واسعة على جنوب لبنان

وذكرت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال وسّع رقعة هجومه للمرة الثانية خلال أسبوع، وطاول للمرة الأولى منذ حرب 2006 الأطرافَ الغربية لبلدة يحمر-الشقيف؛ حيث سقطت قذيفتان على طريق الوادي المؤدي إلى النهر في منطقة مفتوحة، وعلى مسافة قريبة من المنازل السكنية من دون وقوع أي إصابات.