إسرائيل تشنّ غارات واسعة على جنوب لبنان

شنّ جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الخميس"، غاراتٍ جويةً عنيفة على مدن وقرى في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة اللبنانية أن جيش الاحتلال وسّع رقعة هجومه للمرة الثانية خلال أسبوع، وطاول للمرة الأولى منذ حرب 2006 الأطرافَ الغربية لبلدة يحمر-الشقيف؛ حيث سقطت قذيفتان على طريق الوادي المؤدي إلى النهر في منطقة مفتوحة، وعلى مسافة قريبة من المنازل السكنية من دون وقوع أي إصابات.
وأضافت: أنه نفذ غارتين جويتين على أطراف بلدات طيرحرفا والجبين، وأطلق قنابل فوسفورية على أطراف البلدات الحدودية: إبل السقي، ومركبا، وحولا، بجنوب لبنان.