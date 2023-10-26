إسرائيل تشعل الحرائق في جنوب لبنان بعد قصفه بالقذائف الفسفورية

وأوضح جان غفري، رئيس بلدية علما الشعب التي تتعرض أطرافها لقصف إسرائيلي منذ قرابة أسبوعين على وقع التصعيد في قطاع غزة المحاصر، أن الحريق وصل إلى أطراف البلدة بعد منتصف الليل، ولا يزال مستمراً حتى اللحظة واقترب من محيط عدد من المنازل، وفقاً لـ"فرانس برس".