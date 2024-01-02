مصادر: "حماس" تخلت عن إنهاء الحرب في صفقة الأسرى مقابل وقفها لمدة 40 يوماً

أفاد مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، بأن الحركة تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار، على أن تُفرج عن نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على شهر وتصل إلى 40 يوماً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصادر، أن "حماس" تريد أيضاً في المقابل الإفراج عن عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وعودة المواطنين من الجنوب إلى الشمال، وزيادة وتيرة إدخال المساعدات كخطوط عامة للموافقة.
وأضافت أن "حماس" أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموقفها هذا، فيما نقلت الأطراف رد "حماس" إلى إسرائيل.
من جانبه، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول لم تسمه، أن مجلس الحرب رفض خلال اجتماعه الأخير عرض "حماس".