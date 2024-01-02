مصادر: "حماس" تخلت عن إنهاء الحرب في صفقة الأسرى مقابل وقفها لمدة 40 يوماً

أفاد مصادر فلسطينية مطلعة على مباحثات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، بأن الحركة تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار، على أن تُفرج عن نحو 40 محتجزاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة تزيد على شهر وتصل إلى 40 يوماً، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.