وزير الخارجية يلتقي "بلينكن" ويؤكّد له على أهمية اتخاذ كافة الخطوات العاجلة لوقف إطلاق النار في غزة

وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، كما جرت مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، إضافةً لعدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.