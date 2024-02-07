حماس تقترح وقف إطلاق نار على ثلاث مراحل يفضي لإنهاء الحرب وإعمار غزة

اقترحت حماس خطةً لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرّض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف، يفضي إلى إنهاء الحرب، وذلك في ردٍّ على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاءُ قطريون ومصريون ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وفق "رويترز".
أشارت مسوّدة الوثيقة إلى أنّ اقتراح حماس يتضمّن ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يومًا.
وفي هذا السياق سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" مسؤولين إسرائيليين؛ ليناقش معهم ردّ حركة حماس.
ميدانيًّا، واصلت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، عملياتها العسكرية على خان يونس. كما تعرّضت رفح لغارات جوية وقصف بالدبابات.