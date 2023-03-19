بيان شرم الشيخ.. الالتزام بتعزيز الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين

جدد مسؤولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون، خلال اجتماع أمني في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم (الأحد)، التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، والسعي لأجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، استكمالاً للتفاهم الذى جرى التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير الماضي.