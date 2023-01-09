دول أوروبية تستدعي سفير إيران على خلفية إعدام محتجين

وفي أوسلو، أعلنت وزارة الخارجية النروجية أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية الإثنين إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.