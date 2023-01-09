دول أوروبية تستدعي سفير إيران على خلفية إعدام محتجين

أعلنت عدة دول أوروبية اليوم، الاثنين، استدعاء السفراء الإيرانيين لديها، رداً على تنفيذ أحكام إعدام جديدة.
وفي برلين، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الإثنين أنها استدعت السفير الإيراني في برلين "مرة أخرى" للاحتجاج على إعدام رجلين مؤخراً على صلة بالمظاهرات التي أثارتها وفاة الشابّة مهسا أميني.
وحذرت بيربوك خلال مؤتمر صحفي في برلين من أنها تعتزم "الإشارة بوضوح إلى أن القمع الوحشي والقمع وترهيب السكان والإعدامين الأخيرين لن تمر من دون عواقب".
وهذا وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت صباح الاثنين إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني.
وفي أوسلو، أعلنت وزارة الخارجية النروجية أنها استدعت السفير الإيراني المعتمد للتنديد بإعدام متظاهرين احتجوا على مقتل مهسا أميني. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السلطة القضائية الإيرانية الإثنين إصدار أحكام إعدام بحق ثلاثة أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن وسط البلاد على هامش الاحتجاجات.
كما أعلنت دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، إجراءات مماثلة، فيما أعلنت فرنسا أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في باريس.
وبحسب إحصاء أعدته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى الإعلانات الرسمية، فإن الأحكام المعلنة الاثنين ترفع إلى 17 عدد المحكوم عليهم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تهزّ البلد.