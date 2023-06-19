"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام الاحتلال لجِنين وقرار تسريع الاستيطان

وأدانت المنظمة بشدة قرار تقصير أمد إجراءات بناء المستوطنات، وما ينبني عليه من توسيع للمستوطنات وطرد للسكان الفلسطينيين من منازلهم، في انتهاك صارخ للقانون والقرارات الدولية الذي يأتي أبرزها قرار مجلس الأمن 2334، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذا العدوان والسياسة الاستيطانية التوسعية.