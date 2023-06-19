"التعاون الإسلامي" تدين بشدة اقتحام الاحتلال لجِنين وقرار تسريع الاستيطان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات الحرب القائمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها المتواصل للحي الشرقي في مدينة جنين، والذي أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء، وعشرات الجرحى.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، عن إدانتها شديدة اللهجة إزاء كل ما تقترفه "إسرائيل"؛ القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأرض والشعب الفلسطيني، من جرائم ميدانية واستعمارية.
ووصفت المنظمة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة ومخيمها وقصفها بطائرات الآباتشي، بأنها حرب عشوائية مفتوحة ضد مناطق سكنية، وعدوان يؤكد السلوك الدموي الذي تنتهجه "إسرائيل"، قوة الاحتلال، وتصعيدها للأوضاع ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، يأتي في سياق النهج الاستيطاني والاستعماري نفسه لهذه الحكومة، وسعيها الدائم لتجاوز القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأدانت المنظمة بشدة قرار تقصير أمد إجراءات بناء المستوطنات، وما ينبني عليه من توسيع للمستوطنات وطرد للسكان الفلسطينيين من منازلهم، في انتهاك صارخ للقانون والقرارات الدولية الذي يأتي أبرزها قرار مجلس الأمن 2334، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف هذا العدوان والسياسة الاستيطانية التوسعية.