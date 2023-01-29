"لست مهتمًّا".. إقبال ضعيف على الجولة الثانية لانتخابات البرلمان التونسي

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها، اليوم (الأحد)، في جولة ثانية لانتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي، ولم تتعدّ نسبة الإقبال فيها 11 بالمائة.
وأفاد صحفي من "رويترز" بأنه لم يظهر أي ناخبين خلال الدقائق العشرين، التي قضاها داخل مركز اقتراع بعد بدء التصويت رسميًا.
من جانبه، قال نجيب الساحلي (40 عامًا) وهو يمر بجوار مركز اقتراع خاوٍ في حي التحرير بتونس قبل وقت قصير من موعد بدء التصويت: "لا أنا لست مهتمًا، سأذهب لأبحث عن الخبز، وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت".
وتُقاطع الأحزاب السياسية التصويت؛ ومن ثم فإن معظم المرشحين مستقلون.
ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال، وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى.
وأصدر الرئيس قيس سعيد مرسومًا بالبرلمان الجديد، الذي سيكون بلا سلطة في الأغلب، في إطار نظام رئاسي طبّقه الرئيس بعدما حلّ البرلمان السابق في 2021 وتولى سلطات واسعة في الدولة.
وتشمل جولة الإعادة 131 منطقة لم يفُزْ أي مرشح فيها بأكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من بين 161 منطقة انتخابية في المجمل، ويوجد مرشح واحد فقط في عدد من المناطق، وانتُخبوا جميعًا لدخول البرلمان الجديد.