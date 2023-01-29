"لست مهتمًّا".. إقبال ضعيف على الجولة الثانية لانتخابات البرلمان التونسي

من جانبه، قال نجيب الساحلي (40 عامًا) وهو يمر بجوار مركز اقتراع خاوٍ في حي التحرير بتونس قبل وقت قصير من موعد بدء التصويت: "لا أنا لست مهتمًا، سأذهب لأبحث عن الخبز، وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت".