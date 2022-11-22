بعد إقرار جلسة عاجلة لـ"حقوق الإنسان".. هل تحقق الأمم المتحدة في قمع إيران للمظاهرات؟

تعقد الدول الـ47 المنضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل، جلسة عاجلة حول الوضع في إيران تبحث خلالها إمكانية فتح تحقيق دولي بشأن القمع الدامي للاحتجاجات الجارية منذ أكثر من شهرين، وفقاً لما ذكرت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).