بعد إقرار جلسة عاجلة لـ"حقوق الإنسان".. هل تحقق الأمم المتحدة في قمع إيران للمظاهرات؟

تعقد الدول الـ47 المنضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس المقبل، جلسة عاجلة حول الوضع في إيران تبحث خلالها إمكانية فتح تحقيق دولي بشأن القمع الدامي للاحتجاجات الجارية منذ أكثر من شهرين، وفقاً لما ذكرت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).
وتقرر عقد الاجتماع حول "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران بعد تلقي طلب بهذا الصدد من ألمانيا وأيسلندا.
وتعقد الجلسة العاجلة في ظل الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس في إيران.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 378 شخصاً على الأقل بينهم 47 طفلاً، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً. وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة.